Лукашенко о регулировании в ценообразовании: это вопрос справедливости

«Я хочу, чтобы вы понимали, что отступления ни влево, ни вправо от этой проблемы не будет. Это вопрос нравственный, политический, стратегический. Как хотите называйте. Но главное — это вопрос справедливости, — подчеркнул белорусский лидер. — Допрашивая Снопкова (ответственный за этот вопрос в правительстве первый вице-премьер Николай Снопков. — Прим. БЕЛТА) почти через день, я ему пытался вложить в голову, что это вопрос нравственный, вопрос справедливости».
Лукашенко: люди стали больше ходить в магазины и больше покупать.
Александр Лукашенко привел пример: скажем, повысились цены на молоко. Здесь вопрос в том, кому прирост этих цен пошел в карман. Если в результате этого дояркам прибавили зарплату, то это один вопрос, но ситуация складывалась абсолютно иначе. «Мы же в докладах Комитета госконтроля видели, что эти цены раскладывали по карманам те, кто сегодня меньше всего заслуживает. И даже не торговые работники, а некие хозяева. Получали минимум по $35 тыс. в месяц», — заметил глава государства.
«Тем не менее нам удалось в какой-то степени эту лошадь поставить в станок, как в народе говорят. Но поскольку это вопрос справедливости, а спрос на справедливость всегда был у славян, и у нас в том числе, мы от этого вопроса уйти не можем. Это вопрос номер один у нашего народа. И никакого популизма (обращаю внимание на тех, кто завтра вякать начнет) здесь нет. Никакого популизма перед электоральной кампанией. Мы к этому вопросу обращались постоянно. Но поскольку он не решался, было принято волевое решение», — сказал Александр Лукашенко.
Лукашенко: с 1 января в Беларуси должна быть четкая, понятная система регулирования цен.
По его словам, на нынешнем очередном совещании по вопросам ценообразования стоит задача посмотреть, как этот процесс развивается.
Президент особо подчеркнул, что когда правительству больше года назад было поручено заняться этой проблемой, речь не шла о замораживании или даже сдерживании цен. «Речь шла о регулировании ценообразования. Где-то сдерживали. Где-то цены подрастали. Экономику не обманешь, — отметил белорусский лидер. — Мы прекрасно понимаем, что если заморозить цену там, где ее нельзя заморозить, — завтра исчезнет товар, никто в убыток работать не будет. Из этого исходили».
«Сегодня мы обращаемся к этому вопросу публично. И в таком составе, в котором предлагало правительство. Здесь люди, которые производят товар (их представители — я имею в виду министров), которые продают товар, люди, которые организовывают в целом процесс. Все должны слышать, о чем идет речь. Кто-то будет принимать решения, а кто-то исполнять», — сказал глава государства.