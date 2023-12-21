Лукашенко о регулировании в ценообразовании: это вопрос справедливости

«Тем не менее нам удалось в какой-то степени эту лошадь поставить в станок, как в народе говорят. Но поскольку это вопрос справедливости, а спрос на справедливость всегда был у славян, и у нас в том числе, мы от этого вопроса уйти не можем. Это вопрос номер один у нашего народа. И никакого популизма (обращаю внимание на тех, кто завтра вякать начнет) здесь нет. Никакого популизма перед электоральной кампанией. Мы к этому вопросу обращались постоянно. Но поскольку он не решался, было принято волевое решение», — сказал Александр Лукашенко.