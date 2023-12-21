Сукало: Трудовой кодекс Беларуси за 25 лет менялся более 30 раз

По его словам, это могут быть нарушения и с незаконным увольнением, и с незаконным наложением дисциплинарного взыскания, и с привлечением к материальной ответственности. Также это могут быть споры, связанным с выплатами, предусмотренными локальными правовыми актами — к примеру, коллективными договорами или соглашениями.