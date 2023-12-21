Сукало: Трудовой кодекс Беларуси за 25 лет менялся более 30 раз

Как отметил председатель Верховного суда Валентин Сукало, в трудовое законодательство за последние годы было внесено большое число изменений.
«Трудовое законодательство — одно из самых изменяющихся. Скоро будет 25 лет Трудовому кодексу Беларуси, и за это время в него 35 раз вносились изменения и дополнения», — сказал Сукало.
По его словам, каждый раз был достаточно большой объем изменений. Так, случались годы, когда менялось до 50 статей трудового кодекса.
Отмечая важность вопроса, который вынесен на рассмотрение пленума Верховного суда, Сукало подчеркнул, что правильное и своевременно рассмотрение дел о прекращении трудового договора компетентным, независимым и беспристрастным судом содействует укреплению законности в трудовых отношениях и поддержанию социальной справедливости.
На заседании пленума Верховного суда присутствует заместитель председателя Администрации президента Ольга Чуприс, заместитель генерального прокурора Алексей Стук, судейский корпус, представители Федерации профсоюзов Беларуси.
За 11 месяцев 2023 года судами Беларуси было рассмотрено более 150 800 гражданских дел, из которых более 3,2 тысячи трудовых споров, в том числе 298 дел о восстановлении на работе.
Защитить права
В свою очередь заместитель председателя Верховного суда Беларуси Андрей Забара сообщил, что в настоящее время белорусские суды удовлетворяют требования по спорам о восстановлении на работе в 40% случаях.
«Нужно отметить, что право на труд — это не только право работника на выбор, но и обязанность со стороны государства оказать помощь работнику в этом выборе, предоставить гарантии защиты его трудовых прав в случае их нарушения, в том числе и защиты судебной», — заявил Забара СМИ перед началом заседания пленума.
По его словам, оперативное и качественное рассмотрение трудовых споров независимым и беспристрастным судом позволяет своевременно восстановить нарушенные права работников, создает защиту работника от административного произвола со стороны нанимателя.
«Верховный суд уделяет значительное внимание анализу судебной практики по трудовым спорам, поскольку за каждым таким делом — лежит нарушение прав конкретного человека», — сказал Забара.
По его словам, это могут быть нарушения и с незаконным увольнением, и с незаконным наложением дисциплинарного взыскания, и с привлечением к материальной ответственности. Также это могут быть споры, связанным с выплатами, предусмотренными локальными правовыми актами — к примеру, коллективными договорами или соглашениями.
Забара также уточнил, что, в соответствии с белорусским законодательством, гражданину, который обратился в суд с заявлением о нарушении его прав по трудовым договорам, судебную пошлину платить не нужно.