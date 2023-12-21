Матвиенко рассказала, как проведет Новый год

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что планирует провести Новый год в Санкт-Петербурге, а на новогодних праздниках хочет отоспаться, почитать бумажные книги и съездить в какой-нибудь регион РФ.
«Новый год я буду отмечать, как всегда, в родном Петербурге со своими родными людьми. Это традиция, которую мы никогда не нарушаем», — сказала Матвиенко на итоговой пресс-конференции.
Она отметила, что на каникулах планирует «выспаться» и первые два дня обязательно «без будильника», а также почитать бумажные книги — «не в интернете, не на смартфоне». «Когда отосплюсь, может быть, еще поеду на дня три-четыре в какой-нибудь регион, субъект Федерации», — добавила Матвиенко.