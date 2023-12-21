Матвиенко рассказала, как проведет Новый год

Она отметила, что на каникулах планирует «выспаться» и первые два дня обязательно «без будильника», а также почитать бумажные книги — «не в интернете, не на смартфоне». «Когда отосплюсь, может быть, еще поеду на дня три-четыре в какой-нибудь регион, субъект Федерации», — добавила Матвиенко.