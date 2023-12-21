Глава Башкирии рассказал об открытии ледового дворца

Площадь нового спортивного центра составляет 6,5 тысяч квадратных метров и рассчитан на 800 мест. В нем могут заниматься не только спортсмены, но и все желающие.
«Уверен, мы вырастим здесь будущих чемпионов. Для детишек есть много пространства, запланированы различные секции. Ждем массовые мероприятия», — добавил глава региона.
Рядом с ледовой ареной будет построен бассейн по федеральному проекту «Бизнес-спринт».
Радий Хабиров также добавил, что всего в Башкирии 13,3 тысячи спортивных сооружений — регион занимает второе место в стране по этому показателю после Москвы.