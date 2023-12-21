В Молдове появится Национальное агентство кибербезопасности

Задачей учреждения станет реализация государственной политики в области кибербезопасности, чтобы обеспечить высокий уровень безопасности информационных сетей и систем поставщиков услуг, пояснили в пресс-службе правительства.
В рамках Агентства будет сформирована группа реагирования на киберинциденты и создано единый национальный контактный пункт, который обеспечит взаимодействие национальных власти и государственных учреждений с аналогичными органами других государств.
«Учреждение будет отвечать за защиту критически важной информационной инфраструктуры, выявление и учет поставщиков услуг, внедрение обязательного механизма сообщения о киберинцидентах, а также за надзор и государственный контроль за соблюдением поставщиками услуг нормативной базы в сфере кибербезопасности», — пояснили в кабмине.
С созданием Агентства появится возможность реализовывать стратегии и программы, которые будут направлены на укрепление национальной безопасности, а также на то, чтобы способствовать повышению осведомленности и образования граждан в области кибербезопасности.