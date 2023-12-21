Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Лукашенко сообщил, что у него пропал голос

МИНСК, 21 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что у него пропал голос, но не стал отменять совещание и провел его полушепотом.
Лукашенко Александр
Источник: Reuters

«Голоса нет, поэтому будем шепотом проводить совещание, переносить его тоже некуда», — сказал он в четверг на совещании по вопросам совершенствования системы регулирования ценообразования и контроля за ценами. Видео размещено в близком к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канале «Пул первого».

В мае Лукашенко сообщил, что перенес аденовирус, который, по его словам, «лечится три дня». Но поскольку у него не было возможности лечиться, все это накопилось. Однако, как заявил белорусский лидер, умирать он не собирается.

Лукашенко Александр