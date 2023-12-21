Шавкат Мирзиёев поздравил президента Египта с победой на выборах

В ходе беседы были рассмотрены вопросы дальнейшего укрепления узбекско-египетских отношений всеобъемлющего партнерства и расширения многопланового сотрудничества. Особое внимание было уделено практической реализации договоренностей, достигнутых в ходе визита на высшем уровне в Каир в феврале этого года. Согласовано также проведение очередного заседания двусторонней Межправительственной комиссии и Делового совета.