Шавкат Мирзиёев поздравил президента Египта с победой на выборах

21 декабря Шавкат Мирзиёев в ходе телефонного разговора искренне поздравил президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси с убедительной победой на состоявшихся президентских выборах.
Подчеркнуто, что высокая явка избирателей и результаты голосования свидетельствуют о широкой поддержке дружественным египетским народом политики и курса реформ действующего главы государства.
В ходе беседы были рассмотрены вопросы дальнейшего укрепления узбекско-египетских отношений всеобъемлющего партнерства и расширения многопланового сотрудничества. Особое внимание было уделено практической реализации договоренностей, достигнутых в ходе визита на высшем уровне в Каир в феврале этого года. Согласовано также проведение очередного заседания двусторонней Межправительственной комиссии и Делового совета.
Главы государств также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки.
Напомним, действующий президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси набрал 89,6% голосов на выборах президента, которые состоялись
Таким образом, 69-летний ас-Сиси будет президентом Египта уже третий срок подряд.