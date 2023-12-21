Беларусь выходит из трех договоров о выплате военных пенсий в СНГ

Это, в частности, соглашение о порядке пенсионного обеспечения военнослужащих и их семей и государственного страхования военнослужащих государств — участников СНГ от 15 мая 1992 года, соглашение о порядке пенсионного обеспечения военнослужащих Пограничных войск, членов их семей и государственного страхования военнослужащих Пограничных войск государств — участников СНГ от 15 мая 1992 года и соглашение о порядке пенсионного обеспечения и государственного страхования сотрудников органов внутренних дел государств — участников СНГ от 24 декабря 1993 года.