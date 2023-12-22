Мирзиёев встретился с главой МИД Кыргызстана — что обсудили

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял министра иностранных дел Кыргызстана Жээнбека Кулубаева, находящегося в республике c визитом, сообщает пресс-служба президента.
Они обсудили дальнейшее укрепление узбекско-кыргызских отношений дружбы, добрососедства и всеобъемлющего стратегического партнерства, наполнение их конкретным содержанием.
«Лидер Узбекистана с глубоким удовлетворением отметил достигнутый в последние годы высокий уровень и плодотворный характер двустороннего сотрудничества, в том числе заметную активизацию контактов и обменов на уровне парламентов, правительств, регионов, общественности и деловых кругов», — говорится в сообщении.
Речь шла об эффективности работы Межправкомиссии, а также Узбекско-Кыргызского фонда развития. Стороны указали на рост объемов товарооборота и грузоперевозок, реализацию кооперационных проектов в машиностроении, электротехнической, текстильной, аграрной и других отраслях, регулярное проведение совместных культурно-гуманитарных мероприятий.
Особо подчеркнули важность продолжения интенсивного политического диалога и ускорения реализации приоритетных программ и проектов, включая строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан.