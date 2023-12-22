Мирзиёев встретился с главой МИД Кыргызстана — что обсудили

«Лидер Узбекистана с глубоким удовлетворением отметил достигнутый в последние годы высокий уровень и плодотворный характер двустороннего сотрудничества, в том числе заметную активизацию контактов и обменов на уровне парламентов, правительств, регионов, общественности и деловых кругов», — говорится в сообщении.