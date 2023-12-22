В мэрии Соликамска продолжилось увольнение чиновников

По данным источника, после ухода с должности заместителя главы округа по ЖКХ Андрея Рыкова исполняющим обязанности стал начальник финансового управления соликамской администрации Игорь Савинов. По собственному желанию из администрации ушел замглавы по вопросам безопасности Андрей Швецов, его может сменить начальник управления муниципального контроля Сергей Майструк.



Напомним, из-за двух крупных порывов на теплосетях МУП «Теплоэнерго» в период с 12 декабря 2023 года в ряде многоквартирных домов и образовательных учреждений в микрорайонах Верхний Больничный, Центральный, 3-й микрорайон Калийщиков отсутствовало отопление. Соликамская прокуратура начала проверку коммунального ЧП в городе.

