Байден направит американских чиновников на переговоры в Мексику

Как сообщает издание, число нелегальных пересечений американской границы превысило десять тысяч в день, что вынудило власти США закрыть два крупных железнодорожных перехода и другие порты въезда. Госсекретарь Энтони Блинкен, министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас и советник Белого дома по внутренней безопасности Лиз Шервуд-Рэндалл отправятся в Мексику в ближайшие дни для встречи с мексиканским лидером Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором.