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Владимир Путин присвоил почетное звание директору Омского краеведческого музея

В соответствии с указом президента России Владимира Путина, почетные звания присвоены трем жителям Омской области.

Так, за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность почетного звания «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» удостоен директор Омского историко-краеведческого музея Петр Вибе.

Отметим, что учреждение Вибе возглавляет с 1993 года.

Кроме того, почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» присвоено двум педагогам из Омской области.

Звания удостоены учитель начальных классов Марьяновской средней образовательной школы № 1 Ольга Клименко, а также учитель географии Пушкинской средней образовательной школы Омского района Елена Парфенова.

Путин Владимир