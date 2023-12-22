Владимир Путин присвоил почетное звание директору Омского краеведческого музея

Так, за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность почетного звания «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» удостоен директор Омского историко-краеведческого музея Петр Вибе.
Отметим, что учреждение Вибе возглавляет с 1993 года.
Кроме того, почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» присвоено двум педагогам из Омской области.
Звания удостоены учитель начальных классов Марьяновской средней образовательной школы № 1 Ольга Клименко, а также учитель географии Пушкинской средней образовательной школы Омского района Елена Парфенова.