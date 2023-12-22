В Челябинской области на один район станет меньше — постановление Текслера

В Челябинской области на один район станет меньше — губернатор Алексей Текслер согласовал административно-территориальные преобразования в Саткинском районе, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«Согласовать объединение административно-территориальных единиц: Айлинского сельсовета, города Бакал, рабочего поселка Бердяуш, рабочего поселка Межевой, Романовского сельсовета, города Сатка и рабочего поселка Сулея», — говорится в постановлении.
Кроме того, согласовано и изменение статуса Саткинского района на статус Саткинского округа с административным центром в городе Сатка.
«В той ситуации, которая на сегодняшний день сформировалась в наших поселениях, это наилучший вариант. В первую очередь, лучший для жителей — не нужно будет искать ответственных за инциденты в территориях, будет единый руководитель и с него спрос», — комментировал в октябре по итогам публичных слушаний глава Саткинского района Александр Глазков.
Напомним, в 2022 году был создан Коркинский городской округ. В него вошли три городских поселения Коркинского района, вместо четырех самостоятельных администраций создана одна. Основными причинами преобразования чиновники тогда называли сложности с освоением бюджетных субсидий, политическую нестабильность, создаваемую самостоятельными администрациями поселений.