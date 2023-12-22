В Челябинской области на один район станет меньше — постановление Текслера

«В той ситуации, которая на сегодняшний день сформировалась в наших поселениях, это наилучший вариант. В первую очередь, лучший для жителей — не нужно будет искать ответственных за инциденты в территориях, будет единый руководитель и с него спрос», — комментировал в октябре по итогам публичных слушаний глава Саткинского района Александр Глазков.