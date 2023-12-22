Владимир Путин 25 декабря посетит заседание ВЕЭС в Петербурге

На нем подведут итоги деятельности ЕврАзЭС в год российского председательства, обсудят актуальные вопросы работы Союза и возможные будущие направления углубления интеграционных процессов. В рамках заседания запланировано принятие важных решений и документов, включая Декларации о дальнейшем развитии Евразийского экономического союза до 2030 года и на период до 2045 года.



В эти же дни в Петербурге состоится традиционная неформальная встреча глав государств-участников СНГ. Ранее сообщалось, что на ней ожидают и визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна.



