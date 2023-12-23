Съезд СРЗП единогласно поддержал выдвижение Путина на выборы президента России

Владимир Путин объявил об участии в предстоящих в 2024 году президентских выборах 8 декабря. Глава государства сделал это в разговоре с комбатом «Спарты», спикером парламента ДНР Артёмом Жогой. Военный обратился к президенту от лица жителей воссоединённых территорий и бойцов СВО, которые попросили Путина принять участие в выборах. Также главу государства поддержали многие общественные деятели и политики, в том числе главврач Московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко, актёр Владимир Машков, артист балета Николай Цискаридзе, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, мэр Москвы Сергей Собянин, зампред СБ Дмитрий Медведев, глава Крыма Сергей Аксёнов, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и другие.