Миронов пожаловался в Минпросвещения на отмену елок из-за мигрантов

По его словам, у его партии самые радикальные предложения по проблеме мигрантов. «СР» выступает в том числе за введение визового режима со странами Центральной Азии, напомнил политик. В школах, по мнению Миронова, также не должно быть классов, где более 5% детей плохо говорят по-русски.