Шавкат Мирзиёев наградил группу ученых в связи с 80-летием Академии наук РУз

Сегодня академики и другие ведущие ученые ведут свою деятельность в различных сферах науки, образования и многих отраслей производства. Академия наук активно участвует в международном сотрудничестве, установлены научные связи и проводятся совместные научные исследования с академическими научными организациями, ведущими научными учреждениями и университетами более 40 стран мира.