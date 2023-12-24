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Шавкат Мирзиёев наградил группу ученых в связи с 80-летием Академии наук РУз

Указ «О награждении группы ученых и исследователей в связи с 80-летием Академии наук Республики Узбекистан» президент подписал в субботу.
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Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. В связи с 80-летием Академии наук Узбекистана Шавкат Мирзиёев наградил группу ученых и исследователей орденами и медалями, им присвоены почетные звания, сообщает пресс-служба главы государства.

Почетное звание «Ўзбекистон Республикаси фан арбоби» присвоено:

Тураеву Аббасхану Сабирхановичу — директору Института биоорганической химии Академии наук Республики Узбекистан, академику.

почетное звание «Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган ёшлар мураббийси» присвоено:

Юсуповой Дилорам Юнусовне — ведущему научному сотруднику Института востоковедения Академии наук Республики Узбекистан, академику.

орденом «Меҳнат шуҳрати» награжден:

Намазов Шафаат Саттарович — заведующий лабораторией Института общей и неорганической химии Академии наук Республики Узбекистан, академик.

орденом «Дўстлик» награждены:

Гусакова Светлана Дмитриевна — главный научный сотрудник Института химии растительных веществ Академии наук Республики Узбекистан, профессор.

Джалилов Абдулахат Турапович — директор государственного унитарного предприятия «Ташкентский химико-технологический научно-исследовательский институт», академик.

Ибрагимова Элвира Меметовна — главный научный сотрудник Института ядерной физики Академии наук Республики Узбекистан, профессор.

Саидханов Насир Шакирович — ученый секретарь Физико-технического института Академии наук Республики Узбекистан, профессор.

Хожиматов Олимжан Каххарович — заведующий лабораторией Ташкентского ботанического сада при Институте ботаники Академии наук Республики Узбекистан, профессор.

медалью «Шуҳрат» награждены:

Аимбетов Иззет Каллиевич — заведующий лабораторией Каракалпакского научно-исследовательского института естественных наук Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан.

Илясова Саида Равилевна — старший научный сотрудник Национального археологического центра Академии наук Республики Узбекистан.

Ишназаров Ойбек Хайрилаевич — заместитель директора Института энергетических проблем Академии наук Республики Узбекистан, профессор.

Мухамедова Дилбар Гафурджановна — заведующая кафедрой психологии Национального университета Узбекистана, профессор.

Олимов Хусниддин Косимович — директор Физико-технического института Академии наук Республики Узбекистан, профессор.

Пайзиев Шермахамат Далиевич — заведующий лабораторией Института ионно-плазменных и лазерных технологий Академии наук Республики Узбекистан, профессор.

Худайберганова Дурдона Сидиковна — заведующая отделом Института узбекского языка, литературы и фольклора Академии наук Республики Узбекистан, профессор.

Хаётов Абдулло Рахмонович — заведующий лабораторией Института математики Академии наук Республики Узбекистан, профессор.

Шермухамедова Нигинахон Арслоновна — заведующая кафедрой философии и основ духовности Национального университета Узбекистана, профессор.

Академия наук Узбекистана была основана 4 ноября 1943 года.

На протяжении восьми десятилетий она является наиболее крупной, авторитетной и значимой научной организацией страны.

Академия наук осуществляет:

широкий спектр фундаментальных и прикладных исследований;

разработку приоритетных для республики научно-технических программ и инновационных проектов; — подготовку высококвалифицированных научных кадров;

внедрение результатов своих исследований и инновационных технологий в практику, что способствует повышению социально-экономического, научно-технического, культурного потенциала страны.

По состоянию на 2022 год в составе Академии наук более 40 научных подразделений, в том числе 36 научно-исследо­ва­тель­ских учреждений, которые организационно объединены в три отделения по научным направлениям:

физико-математических и технических наук;

химико-биологических наук и наук о Земле;

социально-гуманитарных наук;

3 региональных отделения — Каракалпакское и Навоийское отделения, а также Хорезмская академия Маъмуна.

Общая численность АН составляет 5 125 работников, в их числе 2 250 научных сотрудников, 66 академиков, 408 докторов и 770 кандидатов наук/PhD, 1 600 инженерно-технических и обслуживающих работников, 100 стажеров-исследователей.

Сегодня академики и другие ведущие ученые ведут свою деятельность в различных сферах науки, образования и многих отраслей производства. Академия наук активно участвует в международном сотрудничестве, установлены научные связи и проводятся совместные научные исследования с академическими научными организациями, ведущими научными учреждениями и университетами более 40 стран мира.