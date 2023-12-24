Президент Аргентины признался, что доверил управление своими деньгами сестре

Пока Милей был депутатом (10 декабря 2021 года — 29 ноября 2023 года), он разыгрывал свою зарплату между всеми желающими, зарегистрировавшимися на специальном сайте. Розыгрыш последней выплаты в размере 2 119 423 песо ($2 650) состоялся 15 декабря. «Теперь есть проблема несовместимости, которой раньше не было, поскольку раньше я мог продолжать читать лекции, а теперь нет. Поэтому теперь я не жертвую зарплату», — сказал Милей.