Володин: США используют доллар для политической борьбы

США утратили свое экономическое лидерство, а попытки вернуть его с помощью «развязывания вооруженных конфликтов, торговых и санкционных войн, организации терактов, разрушения экономики Европы» не принесли результата, считает спикер Госдумы.
«Едва ли не последним инструментом мирового влияния остается американский доллар. Вашингтон все чаще использует его для политической борьбы. В США, осознав, что антироссийские незаконные санкции неэффективны, в истерике угрожают отключать банки по всему миру от своей финансовой системы за их нарушение», — написал он в своем Telegram-канале.
«Другие государства, обеспечивая свою финансовую безопасность, теперь более активно будут отказываться от доллара как мировой резервной валюты», — добавил председатель Госдумы, отметив, что этот процесс «набирает обороты».
Министр финансов США Джанет Йеллен ранее на этой неделе сообщила, что президент Байден намерен подписать указ, позволяющий Вашингтону вводить санкции против финансовых институтов, которые помогают России обходить санкции. Указ, являющийся частью более широкой программы США по борьбе с уклонением от санкций, также дает Вашингтону возможность запретить продукцию, происходящую из России, но обработанную в третьих странах, например морепродукты и алмазы, говорится в заявлении Йеллен.
Доля национальных валют во внешней торговле России по итогам года увеличится почти на 25% и составит 65%, заявил ранее премьер-министр Михаил Мишустин. К 2030 г., по его словам, доля нацвалют во взаиморасчетах с зарубежными государствами должна составлять 80% и более. Мишустин пояснил, что сложности с проведением международных расчетов по внешнеторговым контрактам — одно из главных препятствий для расширения внешнеэкономических связей. Банки дружественных государств опасаются введения вторичных санкций, поэтому надо активно развивать системы передачи финансовой информации, альтернативные западным аналогам, увеличивать долю национальных валют во взаиморасчетах.