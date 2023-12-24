Володин: США используют доллар для политической борьбы

Доля национальных валют во внешней торговле России по итогам года увеличится почти на 25% и составит 65%, заявил ранее премьер-министр Михаил Мишустин. К 2030 г., по его словам, доля нацвалют во взаиморасчетах с зарубежными государствами должна составлять 80% и более. Мишустин пояснил, что сложности с проведением международных расчетов по внешнеторговым контрактам — одно из главных препятствий для расширения внешнеэкономических связей. Банки дружественных государств опасаются введения вторичных санкций, поэтому надо активно развивать системы передачи финансовой информации, альтернативные западным аналогам, увеличивать долю национальных валют во взаиморасчетах.