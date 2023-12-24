Молдова получит финансовую помощь от ЕБРР и правительства Норвегии

КИШИНЕВ, 24 дек — Sputnik. Правительство Норвегии и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставят финансовую помощь Молдове для реализации проекта «Безопасность поставок природного газа». Депутаты парламента республики ратифицировали грантовое и еще одно кредитное соглашение.
«Правительство Норвегии предложит нашей стране через Европейский банк реконструкции и развития грант на сумму 34 миллиона евро. В то же время ЕБРР предоставит кредит на сумму 165 миллионов евро. Финансовые ресурсы будут использованы как для приобретения запасов природного газа, так и для диверсификации источников», — отметили в пресс-службе парламента.
Проект «Безопасность газоснабжения» будет реализован через Energocom — компанию, в которой государству принадлежит контрольный пакет акций. Реализующее подразделение будет закупать и хранить природный газ в подземных хранилищах в соседних странах в теплый период года, когда цена на природный газ низкая. Закупка природного газа будет осуществляться на основе аукционов, организованных в порядке, установленном ЕБРР.