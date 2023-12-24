Молдова получит финансовую помощь от ЕБРР и правительства Норвегии

«Правительство Норвегии предложит нашей стране через Европейский банк реконструкции и развития грант на сумму 34 миллиона евро. В то же время ЕБРР предоставит кредит на сумму 165 миллионов евро. Финансовые ресурсы будут использованы как для приобретения запасов природного газа, так и для диверсификации источников», — отметили в пресс-службе парламента.