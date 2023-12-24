Шавкат Мирзиёев поздравил Ильхама Алиева с днем рождения

«Товарооборот по итогам 2023 года вырос на 30 процентов, ведется активная подготовка и реализация перспективных проектов кооперации в области машиностроения, текстильного производства, шелководства, сельского хозяйства, нефтегазовом комплексе, туристической и многих других отраслях», — говорится в сообщении.