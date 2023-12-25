Байден вошел в список главных неудачников 2023 года по версии Fox News

«В этом году 80-летний главнокомандующий [ВС США] столкнулся с расследованием по делу о возможном импичменте и продолжает бороться с низкими рейтингами среди избирателей», — объяснил свой выбор телеканал. Отмечается, что вопросы у американцев вызывает не только возраст Байдена и его возможная причастность к коррупции в бытность вице-президентом, но и поддержка Израиля в ближневосточном конфликте.