План социально-экономического развития Маркова Иркутского района сформируют в 2024 году

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провел встречу с жителями Маркова Иркутского района. Принято решение о разработке плана социально-экономического развития МО на пять лет. Планируется, что документ будет готов в первом квартале 2024 года. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе кабина региона.
Напомним, что ранее муниципалитет посещала делегация правительства Приангарья. Выездное совещание прошло 25 ноября.
В рамках нынешней встречи губернатор поставил задачу сформировать направления развития Маркова, которые определят все органы исполнительной власти. За выполнением задачи будет следить рабочая группа во главе с первым зампредседателем правительства региона Русланом Ситниковым, которая рассматривает изменения границ населенных пунктов муниципальных образований Иркутской области. Также в состав группы войдут представители прокуратуры. Планируется уточнить границы МО, скорректировать проект внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки. Опыт работы намерены использовать при осуществлении аналогичной деятельности на других территориях Приангарья.
«Это был откровенный разговор между жителями и органами исполнительной власти. И сегодня мы определили, что в первом квартале 2024 года администрация муниципалитета должна сформировать план социально-экономического развития на пять лет. Это должен быть план комфортного проживания людей с точки зрения обеспечения всех сфер — здравоохранения, образования, дорожной и коммунальной инфраструктур, связи. Глава муниципального образования Татьяна Макаревич будет согласовывать учтенные пункты с жителями. Во втором квартале правительство готово будет согласовать эти решения, посмотреть на предмет каких программ касается исполнение тех или иных задач. В целом финансирование территории увеличилось и с нами согласились жители. Надо продолжать работать и определять первоочередные цели», — подчеркнул Игорь Кобзев.
По словам Константина Зайцева, что правительство региона рассмотрит обозначенные в плане соцэкономразвития муниципалитета приоритетные задачи губернатора и главы Иркутского района.
Отдельно на встрече подняли тему поддержки участников спецоперации и их семей. Как подчеркнул губернатор, этот вопрос является главным приоритетом. Глава региона поблагодарил всех вас за участие и помощь, оказываемую нашим бойцам, за внимание к этому делу. Все совместные усилия, по его словам, безусловно направлены на защиту жителей и рубежей.