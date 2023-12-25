План социально-экономического развития Маркова Иркутского района сформируют в 2024 году

«Это был откровенный разговор между жителями и органами исполнительной власти. И сегодня мы определили, что в первом квартале 2024 года администрация муниципалитета должна сформировать план социально-экономического развития на пять лет. Это должен быть план комфортного проживания людей с точки зрения обеспечения всех сфер — здравоохранения, образования, дорожной и коммунальной инфраструктур, связи. Глава муниципального образования Татьяна Макаревич будет согласовывать учтенные пункты с жителями. Во втором квартале правительство готово будет согласовать эти решения, посмотреть на предмет каких программ касается исполнение тех или иных задач. В целом финансирование территории увеличилось и с нами согласились жители. Надо продолжать работать и определять первоочередные цели», — подчеркнул Игорь Кобзев.