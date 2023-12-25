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Машины для фронта: из Иркутской области отправили в зону СВО очень много техники

Самая крупная партия техники отправлена из Иркутской области бойцам на СВО.
Армия России
Источник: РИА "Новости"

Техника отправляется в зону СВО для военнослужащих из Иркутской области. 14 машин на днях в Ростове-на-Дону уже встретил сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Иркутской области Сергей Апанович и передал бойцам. В ближайшие дни в Иркутске и Братске на железнодорожные платформы загрузят еще больше 40 единиц техники, в Красноярске присоединятся еще две тайшетские машины.

Десятки волонтеров помогают в этом непростом деле, мужчины отогревают и заводят технику в 30-градусный мороз, загоняют на железнодорожные составы. Огромную помощь оказывают и женщины, они укладывают в машины груз — маскировочные сети, теплую одежду и личные посылки для бойцов. А еще заклеивают стекла и фары, чтобы они не разбились при транспортировке.

— Вместе с Народным фронтом я готовлю три машины. Две машины идут в подразделение моего мужа на авдеевское направление, а третья — на другое направление, к артиллеристам, шелеховчанам, — рассказывает Анна Подольская. Ее супруг служит на СВО, он водитель эвакуационной бригады. В его автомобиль попал дрон-камикадзе, рассказывает Анна, есть погибшие, сам получил ранение, сейчас находится в госпитале с осколочным ранением, выздоровеет — и снова на фронт.

Все машины будут доставлены в Ростов-на-Дону в начале января. Там их встретят представители Народного фронта в Иркутской области и передадут бойцам. Тем военным, кто не сможет приехать за авто, волонтеры доставят технику в подразделения.

Весомый вклад внесли региональные организации, передав больше всего техники. Среди них — поликлиники и больницы, лесничества и база авиационной и наземной охраны лесов, психоневрологические интернаты, дирекция автодорог, центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей, музей «Тальцы», администрации Тулуна, Братска, Черемхово, Шелехова, Иркутского, Жигаловского, Балаганского, Заларинского районов. Машины передали восемь федеральных организаций — налоговая служба, государственный центр стандартизации, метрологии и испытаний, управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, госинспекция труда, ИрГУПС, филиал «Востсибрегионводхоз», ГУ — Иркутское региональное отделение Фонда социального страхования, поисково-спасательная база.

— Присоединились не только десятки региональных и федеральных и организаций, администрации городов и районов Прибайкалья, но и предприниматели, жители. Машина — это расходники на СВО, они всегда нужны и реально спасают жизни. Мы отправляем самую крупную партию машин из Иркутской области, и отрадно, что это одна из самых массовых отправок в стране. Редкий регион может отправить столько техники, да еще и на такое большое расстояние — из Сибири в Донбасс, около шести тысяч километров, — отметила руководитель регионального исполкома Народного фронта в Иркутской области Елена Зубун.