Машины для фронта: из Иркутской области отправили в зону СВО очень много техники

— Присоединились не только десятки региональных и федеральных и организаций, администрации городов и районов Прибайкалья, но и предприниматели, жители. Машина — это расходники на СВО, они всегда нужны и реально спасают жизни. Мы отправляем самую крупную партию машин из Иркутской области, и отрадно, что это одна из самых массовых отправок в стране. Редкий регион может отправить столько техники, да еще и на такое большое расстояние — из Сибири в Донбасс, около шести тысяч километров, — отметила руководитель регионального исполкома Народного фронта в Иркутской области Елена Зубун.