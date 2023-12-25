Машины для фронта: из Иркутской области отправили в зону СВО очень много техники

Техника отправляется в зону СВО для военнослужащих из Иркутской области. 14 машин на днях в Ростове-на-Дону уже встретил сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Иркутской области Сергей Апанович и передал бойцам. В ближайшие дни в Иркутске и Братске на железнодорожные платформы загрузят еще больше 40 единиц техники, в Красноярске присоединятся еще две тайшетские машины.
Десятки волонтеров помогают в этом непростом деле, мужчины отогревают и заводят технику в 30-градусный мороз, загоняют на железнодорожные составы. Огромную помощь оказывают и женщины, они укладывают в машины груз — маскировочные сети, теплую одежду и личные посылки для бойцов. А еще заклеивают стекла и фары, чтобы они не разбились при транспортировке.
— Вместе с Народным фронтом я готовлю три машины. Две машины идут в подразделение моего мужа на авдеевское направление, а третья — на другое направление, к артиллеристам, шелеховчанам, — рассказывает Анна Подольская. Ее супруг служит на СВО, он водитель эвакуационной бригады. В его автомобиль попал дрон-камикадзе, рассказывает Анна, есть погибшие, сам получил ранение, сейчас находится в госпитале с осколочным ранением, выздоровеет — и снова на фронт.
Все машины будут доставлены в Ростов-на-Дону в начале января. Там их встретят представители Народного фронта в Иркутской области и передадут бойцам. Тем военным, кто не сможет приехать за авто, волонтеры доставят технику в подразделения.
— Присоединились не только десятки региональных и федеральных и организаций, администрации городов и районов Прибайкалья, но и предприниматели, жители. Машина — это расходники на СВО, они всегда нужны и реально спасают жизни. Мы отправляем самую крупную партию машин из Иркутской области, и отрадно, что это одна из самых массовых отправок в стране. Редкий регион может отправить столько техники, да еще и на такое большое расстояние — из Сибири в Донбасс, около шести тысяч километров, — отметила руководитель регионального исполкома Народного фронта в Иркутской области Елена Зубун.