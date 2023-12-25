Военнослужащий из Тайшета погиб в зоне спецоперации

Николай Валентинович Москалёв родился в селе Заречном Тайшетского района 18 марта 1979 года. Его детство и юность прошли в Тайшете. Он окончил школу № 1, затем учился в ИРНИТУ. Позже работал в дорожной службе. Мужчина добровольно встал на защиту интересов своей страны, но, к сожалению, погиб. В Тайшете у него остались мама и сестра.