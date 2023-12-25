В Воронежской области за боевые заслуги на СВО наградили медалями разведчика и артиллериста

Об этом рассказал после встречи с бойцами глава Кантемировского района Владимир Покусаев на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте».
Разведчика Александра наградили медалью «За боевые заслуги» — он спас своего командира во время боя под Херсоном. Сейчас мужчина находится на лечении после ранения. Военнослужащему оказывают помощь, чтобы он прошел дополнительные обследования и реабилитацию.
Артиллерист Алексей получил медаль «За доблесть» за точную наводку по вражеской колонне. Алексей отправился служить осенью 2022 года в рамках частичной мобилизации.
Напомним, ранее медаль «Участника специальной военной операции» вручили жителю поселка Отрадное Новоусманского района Воронежской области Руслану Безрукову за выполнение задач, способствующих достижению целей СВО.