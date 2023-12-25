В Воронежской области за боевые заслуги на СВО наградили медалями разведчика и артиллериста

Разведчика Александра наградили медалью «За боевые заслуги» — он спас своего командира во время боя под Херсоном. Сейчас мужчина находится на лечении после ранения. Военнослужащему оказывают помощь, чтобы он прошел дополнительные обследования и реабилитацию.