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Лукашенко поздравил христиан Беларуси, празднующих Рождество Христово 25 декабря

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил христиан Беларуси, празднующих Рождество Христово 25 декабря. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.
Рождество Христово
Источник: РИА "Новости"

«Яркий свет Вифлеемской звезды зовет всех верующих навстречу самому чудесному христианскому празднику. Он наполняет сердце огромной радостью и надеждой, вдохновляет на добрые дела, учит проявлять сострадание и любовь к ближнему», — говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что Рождество — время для искренней молитвы в храме и душевных семейных вечеров, долгожданных детских подарков и осознанной благотворительности, подведения итогов и составления планов на будущее.

«Убежден, объединенные верностью к своей родной Беларуси, вместе мы сделаем все возможное, чтобы каждый ее житель чувствовал себя востребованным и счастливым, — подчеркнул Президент. — Желаю вам крепкого здоровья, успехов и оптимизма. Пусть прекрасная атмосфера этих дней станет неисчерпаемым источником духовной силы на предстоящий год».-0-

Поздравление Президента Беларуси христианам, празднующим Рождество Христово 25 декабря

Христианам Беларуси, празднующим Рождество Христово 25 декабря.

Дорогие соотечественники!

Примите теплые поздравления с Рождеством Христовым.

Яркий свет Вифлеемской звезды зовет всех верующих навстречу самому чудесному христианскому празднику. Он наполняет сердце огромной радостью и надеждой, вдохновляет на добрые дела, учит проявлять сострадание и любовь к ближнему.

Рождество — время для искренней молитвы в храме и душевных семейных вечеров, долгожданных детских подарков и осознанной благотворительности, подведения итогов и составления планов на будущее.

Убежден, объединенные верностью к своей родной Беларуси, вместе мы сделаем все возможное, чтобы каждый ее житель чувствовал себя востребованным и счастливым.

Желаю вам крепкого здоровья, успехов и оптимизма. Пусть прекрасная атмосфера этих дней станет неисчерпаемым источником духовной силы на предстоящий год.

Александр Лукашенко.

Лукашенко Александр
праздники
религии