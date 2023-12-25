Лукашенко поздравил христиан Беларуси, празднующих Рождество Христово 25 декабря

«Яркий свет Вифлеемской звезды зовет всех верующих навстречу самому чудесному христианскому празднику. Он наполняет сердце огромной радостью и надеждой, вдохновляет на добрые дела, учит проявлять сострадание и любовь к ближнему», — говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко отметил, что Рождество — время для искренней молитвы в храме и душевных семейных вечеров, долгожданных детских подарков и осознанной благотворительности, подведения итогов и составления планов на будущее.
«Убежден, объединенные верностью к своей родной Беларуси, вместе мы сделаем все возможное, чтобы каждый ее житель чувствовал себя востребованным и счастливым, — подчеркнул Президент. — Желаю вам крепкого здоровья, успехов и оптимизма. Пусть прекрасная атмосфера этих дней станет неисчерпаемым источником духовной силы на предстоящий год».-0-
Поздравление Президента Беларуси христианам, празднующим Рождество Христово 25 декабря
Христианам Беларуси, празднующим Рождество Христово 25 декабря.
Дорогие соотечественники!
Примите теплые поздравления с Рождеством Христовым.
Яркий свет Вифлеемской звезды зовет всех верующих навстречу самому чудесному христианскому празднику. Он наполняет сердце огромной радостью и надеждой, вдохновляет на добрые дела, учит проявлять сострадание и любовь к ближнему.
Рождество — время для искренней молитвы в храме и душевных семейных вечеров, долгожданных детских подарков и осознанной благотворительности, подведения итогов и составления планов на будущее.
Убежден, объединенные верностью к своей родной Беларуси, вместе мы сделаем все возможное, чтобы каждый ее житель чувствовал себя востребованным и счастливым.
Желаю вам крепкого здоровья, успехов и оптимизма. Пусть прекрасная атмосфера этих дней станет неисчерпаемым источником духовной силы на предстоящий год.
Александр Лукашенко.