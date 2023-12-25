Лукашенко поздравил христиан Беларуси, празднующих Рождество Христово 25 декабря

«Убежден, объединенные верностью к своей родной Беларуси, вместе мы сделаем все возможное, чтобы каждый ее житель чувствовал себя востребованным и счастливым, — подчеркнул Президент. — Желаю вам крепкого здоровья, успехов и оптимизма. Пусть прекрасная атмосфера этих дней станет неисчерпаемым источником духовной силы на предстоящий год».-0-