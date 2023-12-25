Токаев направил поздравительную телеграмму Жапарову

Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что совместными усилиями будет обеспечено дальнейшее укрепление стратегического партнерства и союзничества, а также реализован огромный потенциал двустороннего взаимодействия на благо народов Казахстана и Кыргызстана. Согласно закону «О ратификации Договора о союзнических отношениях между РК и КР», документ был подписан 25 декабря 2003 года в Астане, а вступил в силу 30 ноября 2006 года.