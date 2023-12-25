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В Воронежской области силовики будут ловить уклонистов

Проверять будут мужчин, получивших гражданство, но не ставших на воинский учет.
В Воронежской области силовики будут ловить уклонистов
Источник: Freepik

На территории Воронежской области пройдут рейды по выявлению уклонистов.

Как сообщили в военном следкоме нашим коллегам, личности 49 уклонистов уже удалось установить. В рамках этих мероприятий мужчинам напомнили, что по закону, вступившему в силу в конце октября текущего года, лица, получающие российское гражданство обязаны принести присягу и встать на воинский учет.

Отмечается, что ловить уклонистов начнут уже в ближайшее время.

Ранее мы рассказывали, как в Воронеже гостям ресторана раздали повестки в военкомат.