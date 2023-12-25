В Воронежской области силовики будут ловить уклонистов

Как сообщили в военном следкоме нашим коллегам, личности 49 уклонистов уже удалось установить. В рамках этих мероприятий мужчинам напомнили, что по закону, вступившему в силу в конце октября текущего года, лица, получающие российское гражданство обязаны принести присягу и встать на воинский учет.