Суд отменил решение о замене на более мягкое наказание экс-главе Минлеса Приангарья

Как уточнили в ведомстве, бывший чиновник, отбыв с учетом времени содержания под стражей с июня 2019 года более половины срока, ходатайствовал в суд о замене неотбытой части более мягким видом наказания. Ангарский горсуд это хадатайство удовлетворил. В связи с этим прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях не согласиласьс решением суда и принесла апелляционное представление, так как осужденный в период отбывания срока характеризовался администрацией исправительного учреждения отрицательно, причиненный преступлением ущерб не возместил.