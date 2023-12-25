Суд отменил решение о замене на более мягкое наказание экс-главе Минлеса Приангарья

Иркутский областной суд встал на сторону прокуратуры и отменил решение Ангарского горсуда о замене неотбытой части наказания на более мягкое наказание экс-министру лесного комплекса региона. Осужденный продолжит отбывать срок в колонии общего режима. Об этом пишет ИА IrkuskMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.
Как уточнили в ведомстве, бывший чиновник, отбыв с учетом времени содержания под стражей с июня 2019 года более половины срока, ходатайствовал в суд о замене неотбытой части более мягким видом наказания. Ангарский горсуд это хадатайство удовлетворил. В связи с этим прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях не согласиласьс решением суда и принесла апелляционное представление, так как осужденный в период отбывания срока характеризовался администрацией исправительного учреждения отрицательно, причиненный преступлением ущерб не возместил.
Иркутский областной суд согласился с мнением прокуратуры, отменив решение суда первой инстанции. Производство по материалу судом прекращено в связи с отзывом ходатайства.
Напомним, бывший министр лесного комплекса Приангарья Сергей Шеверда отправился за решетку по долу о незаконной сплошной рубке деревьев в заказнике «Туколонь». В результате незаконной рубки на площади около 120 га в заказнике Казачинско-Ленского района лесному фонду Российской Федерации причинен ущерб на общую сумму более 360 млн рублей. Приговор был вынесен в мае 2022 года. Шеверде назначили 6,5 лет лишения свободы. Также по делу проходили Геннадий Рыков (он получил такой же срок), Алексей Туга, ему назначили 6 лет лишения свободы, Александр Владимиров, получивший 5 лет лишения свободы.