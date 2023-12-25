Мэр Перми взял на контроль гололедицу и снег на улицах

Подрядчикам мэр назначил задачу оперативно отчищать тротуар и обрабатывать их противогололедными средствами. Он отметил, что в ночь на 25 декабря на улицах Перми работало 173 единиц техники с 93 дорожными рабочими. Ранее синоптики дали прогноз погоды в Пермском крае на текущую неделю, согласно которому, в регионе до Нового года будет гололедица.