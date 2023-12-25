Глава Омской области Виталий Хоценко открыл губернаторскую елку в филармонии

Новогоднее мероприятие посетят 6,3 тысячи детей со всего региона.
На губернаторскую ёлку и спектакль «Потаенное озеро» пригласили воспитанников детских домов и школ-интернатов, детей ветеранов боевых действий и участников СВО, ребят из многодетных, малоимущих семей, одарённых детей.
Перед началом представления в фойе ребята встретились с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными персонажами, которые устроили для них игровую программу.
Ребятам показали поучительную сказку о пяти озёрах, о главных ценностях и сокровищах родной земли. А после представления все зрители получили сладкие подарки от губернатора.
Всего в Областной столице пройдет 6 губернаторских елок, которые смогут посетить 6300 маленьких жителей Омска и еще 2833 жителя районов.
Кроме того, новогодний спектакль «Пеппи, привет» покажет Северный драматический театр им. М. А. Ульянова в Таре. Его увидят 680 детей из северных районов области.
Напомним, ранее «МК в Омске» писал, что Хоценко и Шелест исполнят мечты детей Омской области.