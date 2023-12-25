В Минобразования сказали про новый курс истории Беларуси с 1 сентября 2024

По его словам, указанный интегрированный курс будет изучаться согласно с утвержденной Концепцией школьного исторического образования. Он уточнил, что макет, а также программа учебного пособия для 10-го класса уже готова. Кроме того, он сказал, что сейчас они проходят экспериментальную апробацию в 14 белорусских школах. Иванец сообщил, что новый курс «История Беларуси в контексте всемирной истории» в 10-м классе с нового 2024/2025 учебного года в Беларуси. Он заметил, что сейчас также разрабатывается подобное пособие, но для 11 класса.