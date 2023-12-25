Власть потратила почти 15 млн евро на системы ПВО и при этом закрывает больницы и интернаты: В Кишиневе перед президентурой протестуют «Гайдуки»

Против роста военных расходов в Молдове протестовали у президентского дворца в Кишиневе активисты «Гайдуков». Около 30 человек появились сегодня, 25 декабря 2023, у президентуры с плакатом «Jos Maia & PAS».
Акция была посвящена приобретению Молдовой системы ПВО за 14 500 млн евро, сообщает @wtfmoldova.
«Гайдуки» задаются вопросом: «Сколько на эти деньги можно было построить детских садов, больниц, выплатить пенсий?».
«Гайдуки» считают, что Санду и партия PAS ведут антинародную политику.
Напомним, что военный бюджет Молдовы в 2024 году достигнет почти 2 млрд леев, а военные расходы Молдовы выросли в 4 раза по сравнению с прошлым десятилетием.
В то же время правительство планирует ликвидировать инфекционную больницу в Кишиневе — глава Минздрава назвала ее «роскошью». Также сообщается, что кабмин закрывает 6 интернатов по причинам экономии.