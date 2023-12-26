В Раду внесли законопроект о новых правилах мобилизации

Помимо этого, в самом тексте законопроекта в том числе говорится, что повестки в военкоматы могут высылать гражданам «через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста или на электронную почту», а тем украинцам, которые не прибудут в военкоматы по повестке, временно запретят выезжать за границу, осуществлять операции с движимым и недвижимым имуществом, ограничат право на управление собственным транспортным средством и получение водительского удостоверения, а также использование и распоряжение деньгами и другими ценностями, откажут в заключении кредитных договоров и займов и приостановят предоставление им льгот и госуслуг.