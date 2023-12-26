«Прошу всех помогать друг другу»: Алексей Текслер прокомментировал сильный снегопад в Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил дорожным и коммунальным службам вывести максимально возможное количество техники и персонала на уборку дорог. В Челябинской области 26 декабря очень сильный снегопад. По словам главы региона, уже выпало около 20 сантиметров осадков. По прогнозу метеорологов, до вечера ситуация не улучшится. К снегу добавляются сильные порывы ветра.
— Еще одно поручение главам муниципалитетов: нужно сделать особый упор на очистку тротуаров, уборку междворовых проездов, — написал Алексей Текслер в своем tekegram-канале.
Губернатор попросил южноуральцев с пониманием отнестись к трудностям и введенным из-за погоды ограничениям.
— Прошу пока воздержаться от дальних поездок, помогать друг другу в сложных ситуациях, — добавил Алексей Текслер.