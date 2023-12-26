Начальник челябинского управления Росгвардии Александр Ясинский ушел в отставку

В Челябинске ушел в отставку начальник управления Росгвардии Александр Ясинский. Как сообщили в пресс-службе ведомства, такое решение он принял сам в связи с достижением пенсионного возраста.
— Александр Юрьевич дослужил до самого предельного возраста и решил уйти в отставку, — рассказали в пресс-службе Росгвардии.
20 декабря Александру Ясинскому исполнилось 64 года. Руководить челябинской Росгвардией он начал с 2016 года.
Известно, что временно исполняющим обязанности начальника назначили Владислава Лебедя.