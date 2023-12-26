Радий Хабиров вручил госнаграды России и Башкирии труженикам различных отраслей

«О каждом из вас можно сказать много теплых слов. Искреннее вам спасибо. Мы сражаемся и трудимся за Россию, за будущее наших детей. Желаю всем нам скорейшей победы и мира, новых свершений. С наступающим Новым годом, мира, добра и благополучия вашим семьям», — сказал Радий Хабиров.