Радий Хабиров вручил госнаграды России и Башкирии труженикам различных отраслей

"Сегодня мы собрали вас, чтобы поблагодарить каждого за достойное служение Отечеству. За ваш ответственный труд, искренний патриотизм, талант, профессионализм, мужество, силу духа.
Среди награждаемых сегодня — наши герои-защитники Отечества, участники специальной военной операции.
Каждый день проявляют мужество и отвагу воины полка «Башкортостан», именных батальонов, контрактники и мобилизованные.
Личный состав нашего мотострелкового полка с первых месяцев нахождения на СВО показал самоотверженность и профессионализм при решении поставленных командованием задач. Подразделения полка смогли сломить многомесячную оборону противника, продвинуться вперёд и занять господствующие высоты. Командование очень высоко ценит бойцов из Башкирии.
Вся республика благодарит вас, дорогие земляки, ждёт дома с победой живыми и невредимыми", — подчеркнул руководитель региона.
Он отметил, что в республике свой трудовой фронт и жители региона стараются быть крепким, надёжным тылом для наших бойцов.
Сегодня в этом зале собрались труженики разных отраслей — управленцы, государственные и муниципальные служащие, ученые и преподаватели высшей школы, инженеры, рабочие, учителя, врачи, деятели культуры.
По словам Главы республики, они самая верная опора для России, наших бойцов. Их пример самоотверженного, добросовестного труда очень полезен молодёжи, которая работает рядом с этими людьми.
«Почетного звания “Народный учитель Республики Башкортостан” удостоен Ильяс Иштуганович Валеев. Более 40 лет посвятил он педагогическому труду. Прошел путь от сельского учителя до доктора педагогических наук, действительного члена двух академий. Ильяс Иштуганович — один из инициаторов открытия памятника Салавату Юлаеву в городе Палдиски Эстонской ССР, музеев Мустая Карима, Рами Гарипова, Рашита Нигмати, истории гимназии-интерната № 1. Ильяс Иштуганович — автор около 700 монографий, книг и статей.
Почетного звания «Заслуженный деятель науки Республики Башкортостан» удостоен Наиль Ибатович Гиниятуллин — доктор технических наук, действительный член Российской академии медико-технических наук, исполнительный директор научно-внедренческого предприятия «Орбита». 40 лет посвятил Наиль Ибатович научно-исследовательской деятельности. Под его руководством разработано и организовано серийное производство роботизированных комплексов «Ормед». Более 20 тысяч этих аппаратов помогают в реабилитации людям в России и странах СНГ", — сказал Глава Башкортостана.
Медалью Пушкина сегодня награжден Каншаубий Мизиев. Большой друг нашей республики, многие годы он был представителем Башкортостана в Турции, внёс большой вклад в укрепление российско-турецкого сотрудничества. Каншаубий Адраевич — талантливый литератор и переводчик. Он открыл для советского телезрителя Турцию, а для турецкого читателя — русскую литературу. В его переводах увидели свет книги Пушкина, Лермонтова, Достоевского, Ахматовой.
Почетного звания «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» удостоен Мухаррам Бикбов — один из ведущих российских ученых в области рефракционной и катарактальной хирургии, выдающийся офтальмохирург, педагог, прекрасный организатор. На протяжении многих лет Мухаррам Мухтарамович успешно руководит Уфимским институтом глазных болезней. Автор около тысячи научных работ и патентов на изобретения. Под его руководством защитили 8 докторских и 21 кандидатскую диссертации.
Благодарностью Президента Российской Федерации награжден Рамиль Бадамшин — депутат Госсобрания республики, генеральный директор автономной некоммерческой организации культурно-нравственного и духовного воспитания «Чистые помыслы». Рамиль Шавкатович — лауреат множества фестивалей, известный автор и исполнитель — последние годы посвятил поддержке и развитию воспитанников детских домов, постоянно выезжает в зону СВО.
«О каждом из вас можно сказать много теплых слов. Искреннее вам спасибо. Мы сражаемся и трудимся за Россию, за будущее наших детей. Желаю всем нам скорейшей победы и мира, новых свершений. С наступающим Новым годом, мира, добра и благополучия вашим семьям», — сказал Радий Хабиров.