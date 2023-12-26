Шор: внешнее управление Европы принесло жителям Молдавии лишь бедность

Оппозиционер Илан Шор заявил, что Молдавия уже три года находится под внешним управлением Европы и оно не принесло жителям страны ничего, кроме бедности и роста цен. Об этом он сказал в ходе видеотрансляции в Telegram.