В Санкт-Петербурге стартовала встреча глав государств СНГ

Во время советских распродаж 1927−1934 годов многие произведения искусства изъяли из собрания «Павловска», и, в конце концов, они оказались в известных музеях Европы и США, в частных коллекциях. Великая Отечественная война и оккупация нанесли Павловску колоссальный ущерб. Эвакуировать удалось лишь около половины музейных коллекций (12 977 предметов из 22 133): их вывезли в Сарапул, Новосибирск, а также в Ленинград, где они хранились в подвале Исаакиевского собора. В оккупированном Павловске оставшиеся фонды разграбили или серьезно повредили. В январе 1944 года сам дворец сильно пострадал от пожара.