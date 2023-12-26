Путин покажет дворцы Петербурга лидерам СНГ

Он начался с музея-заповедника «Павловск».
Встречу традиционно проводит президент РФ Владимир Путин перед Новым годом. В этот раз она проходит 26 декабря. Как сообщает РИА Новости, Путин пригласил коллег из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.
Президент России решил начать общение с экскурсии по дворцово-парковым комплексам Петербурга. Сначала лидеры стран СНГ приехали в музей-заповедник «Павловск» — там их встретили хором и рождественскими колядками. Затем в одном из его залов состоялся небольшой концерт симфонического оркестра «Северная симфония».
После этого гости отправятся в Царское Село и в Петергоф. Завершится неформальный саммит беседой в Константиновском дворце в Стрельне.