Лукашенко планирует в мае проехаться по историческим местам Петербурга

«Что касается культпрограммы. Пул в курсе: в знаковых исторических местах Санкт-Петербурга Первый (Лукашенко — ред.) бывал не единожды. Есть и инсайд: на май президент запланировал большую поездку-экскурсию по этим местам», — сообщает близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал «Пул первого».