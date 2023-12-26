Лукашенко планирует в мае проехаться по историческим местам Петербурга

«Что касается культпрограммы. Пул в курсе: в знаковых исторических местах Санкт-Петербурга Первый (Лукашенко — ред.) бывал не единожды. Есть и инсайд: на май президент запланировал большую поездку-экскурсию по этим местам», — сообщает близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал «Пул первого».
Во вторник Лукашенко участвует в неформальном саммите СНГ, пока лидеры Содружества слушали экскурсию в музее-заповеднике «Павловск», Лукашенко встречался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
После Павловска лидеров стран СНГ ждут в Царском селе и Петергофе. Завершится неформальный саммит СНГ беседой в Константиновском дворце в Стрельне.