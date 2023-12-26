Путин рассказал коллегам по СНГ о музее-заповеднике в Гатчине

С. -ПЕТЕРБУРГ, 26 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время посещения с коллегами по СНГ музея-заповедника «Павловск» рассказал еще об одной достопримечательности — «Гатчине», которая останется для посещения в другой раз.
«Гатчина это еще один пригород Петербурга, но географически далековато, поэтому не поедем. Зато будет куда съездить еще».
Днем во вторник лидеры стран Содружества приехали в музей-заповедник «Павловск». Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл туда на автомобиле «Мерседес», а остальные главы государств — на автомобилях «Аурус». Примечательно, что президент Туркмении Сердар Бердымухамедов прибыл в «Павловск» на «Аурусе» белого цвета.
Неформальная встреча глав государств СНГ, которую традиционно собирает перед Новым годом президент РФ Владимир Путин, стартовала во вторник в Санкт-Петербурге. Российский лидер пригласил коллег из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана начать общение не за столом переговоров, а в ходе экскурсии по дворцово-парковым комплексам Северной столицы. Лидеры Белоруссии и Азербайджана в это время проводят двусторонние переговоры.
После Павловска лидеров стран Содружества отправились в Царском селе. Затем их ждут в Петергофе. Завершится неформальный саммит СНГ беседой в Константиновском дворце в Стрельне.