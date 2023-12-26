Путин рассказал коллегам по СНГ о музее-заповеднике в Гатчине

Неформальная встреча глав государств СНГ, которую традиционно собирает перед Новым годом президент РФ Владимир Путин, стартовала во вторник в Санкт-Петербурге. Российский лидер пригласил коллег из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана начать общение не за столом переговоров, а в ходе экскурсии по дворцово-парковым комплексам Северной столицы. Лидеры Белоруссии и Азербайджана в это время проводят двусторонние переговоры.