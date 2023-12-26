Власти Свердловской области созвали экстренное совещание из-за снегопада

«При необходимости мы организуем пункты обогрева и питания водителей на трассе, а также будем следить за безопасностью на дорогах. Трассовые пункты Центра медицины катастроф работают в круглосуточном режиме и готовы оказать помощь нуждающимся. Если у вас возникли трудности на дороге — звоните по единому номеру 112», — рассказали в департаменте.