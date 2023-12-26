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Власти Свердловской области созвали экстренное совещание из-за снегопада

В Свердловской области внепланово созвали на совещание чиновников по поводу сильнейшего снегопада, который обрушился на регион. Власти принимают меры, чтобы не допустить чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщил у себя в telegram-канале первый заместитель губернатора Алексей Шмыков.
Сейчас в Ричмонде: +9° 3 м/с 87% 764 мм рт. ст. +9°

«При необходимости мы организуем пункты обогрева и питания водителей на трассе, а также будем следить за безопасностью на дорогах. Трассовые пункты Центра медицины катастроф работают в круглосуточном режиме и готовы оказать помощь нуждающимся. Если у вас возникли трудности на дороге — звоните по единому номеру 112», — рассказали в департаменте.

На Урал в ночь на 26 декабря обрушился снегопад. Из-за него отменяют междугородние автобусы, а пробки в Екатеринбурге уже днем достигли 9 баллов. Также из-за осадков на усиленный режим уборки перешел аэропорт Кольцово.