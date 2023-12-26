Путин и лидеры стран СНГ перед неформальным саммитом прибыли в Петергоф

Традиционный неформальный саммит лидеров СНГ во вторник начался не за столом переговоров, а в ходе экскурсии по дворцово-парковым комплексам Петербурга. Днем они уже побывали в музее-заповеднике «Павловск», где их встретили колядками и концертом симфонического оркестра, и в Царском селе.
Прибывавших во дворец лидеров встречал почетный караул и духовой оркестр в исторических мундирах. У них также была возможность немного пройтись по заснеженному Петергофу и полюбоваться знаменитым ансамблем Большого каскада.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев, пропустивший поход в Павловский дворец из-за переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, присоединился к лидерам во время экскурсии по Царскому селу и Петергофу, а вот белорусского лидера видно не было.
В Петергофе лидеры планируют осмотреть Большой Петергофский дворец и оценить красоту его внутреннего убранства. Завершится неформальный саммит СНГ беседой в Константиновском дворце в Стрельне.
О Петергофе
Петергоф — парадная летняя резиденция российских императоров. Он задумывался и строился Петром I как грандиозный триумфальный памятник, прославляющий величие России, завоевавшей в ходе Северной войны столь необходимый и желанный выход к Балтийскому морю.
В настоящее время Петергоф является самым посещаемым музеем России. Сегодня музей-заповедник «Петергоф» — это 33 музея, 414 га парков и садов, более 150 фонтанов. Уникальность фонтанной системы как памятника истории и культуры — отсутствие насосных станций. Как и 300 лет назад, благодаря инженерной мысли, вода течет за счет естественного перепада высот между Ропшинской возвышенностью и уровнем, на котором находятся фонтаны. Именно поэтому петергофские фонтаны работают каждый день с утра до вечера с конца апреля по середину октября.
В состав музея-заповедника входит не только Верхний сад и Нижний парк с фонтанами и музеями на его территории, но и дворцово-парковые ансамбли Александрия и Ораниенбаум, а также Ольгин и Царицын павильоны на островах Колонистского парка и дворец Петра I в Стрельне с петровским огородом.