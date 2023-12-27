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Омский горсовет досрочно прекратил полномочия депутата Кочанова

По итогам внеочередного заседания Омского горсовета, состоявшегося 27 декабря 2023 года, принято решение досрочно прекратить полномочия депутата седьмого созыва Константина Кочанова.

Напомним, инициатором рассмотрения вопроса являлся сам 38-летний народный избранник. Официально депутатские полномочия Константина Кочанова прекратятся 28 декабря 2023 года.

Заместитель генерального директора по грузовой и коммерческой работе АО «Омский речной порт» избирался по одномандатному избирательному округу № 40. Константин Кочанов входил в состав комитетов по вопросам транспортной инфраструктуры; по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования, а также комитета по финансово-бюджетным вопросам.