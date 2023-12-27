Омский горсовет досрочно прекратил полномочия депутата Кочанова

Заместитель генерального директора по грузовой и коммерческой работе АО «Омский речной порт» избирался по одномандатному избирательному округу № 40. Константин Кочанов входил в состав комитетов по вопросам транспортной инфраструктуры; по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования, а также комитета по финансово-бюджетным вопросам.