МИД Абхазии заявил об исправлении неточностей в соглашении по госдаче «Пицунда»

«Мы подвели итоги работы по внесению изменений в соглашение по передаче объекта в Пицунде. Исправления технического характера были внесены путем обмена нотами», — сказал он (цитата по ТАСС).
Посол России в Абхазии Михаил Шургалин заявил, что неточности были допущены «в перечне координатных точек, определяющих границы земельных участков и границы акватории». Дипломат уточнил, что документ не предусматривает передачу в собственность России территории, на которой находится «Пицунда». Речь идет об аренде земли сроком на 49 лет, добавил он. В собственность будут переданы только здания, их ремонтом и содержанием займется ФСО РФ.
26 декабря у парламента Абхазии собрались представители оппозиции и общественных организаций. Они начали бессрочную акцию, писал ТАСС. Оппозиция выступает против ратификации соглашения о передаче России госдачи «Пицунда». По мнению митингующих, документ противоречит конституции республики.
Вопрос о ратификации исправленного соглашения будет рассмотрен в парламенте 27 декабря. Документ о передаче в собственность РФ госдачи «Пицунда» был подписан в январе 2022 г. в Москве. Согласно ему, Россия получит в собственность сам комплекс, также в аренду будут переданы земельный участок в 180 га и прилегающая к нему акватория моря.