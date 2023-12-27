МИД Абхазии заявил об исправлении неточностей в соглашении по госдаче «Пицунда»

Вопрос о ратификации исправленного соглашения будет рассмотрен в парламенте 27 декабря. Документ о передаче в собственность РФ госдачи «Пицунда» был подписан в январе 2022 г. в Москве. Согласно ему, Россия получит в собственность сам комплекс, также в аренду будут переданы земельный участок в 180 га и прилегающая к нему акватория моря.