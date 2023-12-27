Министр просвещения РФ Сергей Кравцов посетит Ташкент

По словам посла, необходимо готовить преподавателей русского языка и других школьных предметов на русском языке обучения на уровне университетов, поскольку учеба на языковых курсах и семинарах недостаточно эффективна.
«В феврале следующего года запланирован визит министра просвещения РФ Сергея Кравцова для переговоров с узбекскими коллегами, одной из главных тем которых вопрос подготовки русскоязычных преподавателей в Узбекистане», — отметил посол.
Ташкентский филиал Российского педагогического университета имени А. И. Герцена, который работает в столице, является оптимальной площадкой для воплощения этих планов..
Развивая тему образования, посол подчеркнул необходимость уделять особое внимание специальностям, необходимым растущему потенциалу Узбекистана, имея в виду высшие школы инженерии, химии, нефтепереработки, энергетики и медицины.
Мальгинов отметил, что в Узбекистане работают 14 филиалов российских вузов, а в следующем году начнет работу 15-й — филиал Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова, работа над которым идет полным ходом. В 2023 году было сдано здание университета, в 2024 году в нем будет установлено современное оборудование и откроется стационар для лечения больных.
Посол также подчеркнул, что Узбекистан остается лидером по числу студентов. В России обучаются более 53 тысяч узбекистанских студентов, из них 4 тысячи студентов-медиков. В 2024 году Россия выделит 800 бюджетных квот на обучение в российских вузах для студентов из нашей страны.