Министр просвещения РФ Сергей Кравцов посетит Ташкент

Мальгинов отметил, что в Узбекистане работают 14 филиалов российских вузов, а в следующем году начнет работу 15-й — филиал Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова, работа над которым идет полным ходом. В 2023 году было сдано здание университета, в 2024 году в нем будет установлено современное оборудование и откроется стационар для лечения больных.