Мэр Екатеринбурга назвал дороги, которые чистят в первую очередь

В ночь с 26 на 27 декабря на улицах Екатеринбурга работало 225 единиц спецтехники и 86 дорожных рабочих. На полигоны за сутки вывезено 5,6 тонны снега, а на обочины для формирования валов переброшено 5 тонн снега. Кроме этого, для обработки дорог и улиц использовано 113 тысяч тонн противогололедных материалов.