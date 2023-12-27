Воскресенский назвал главное политическое событие 2023 года в Беларуси

Размещение российского ядерного оружия в Беларуси можно считать главным событием 2023 года, именно оно отрезвило головы западных «стратегов», которые долгое время мечтали «отпилить белорусский балкон» от России и таким образом окончательно сформировать «санитарную зону» на границе с РФ, отметил собеседник Sputnik.
«Это самый главный итог, который обеспечит на долгие годы нашу обороноспособность, нашу безопасность, наш политический, экономический и военный суверенитет и охладит западные головы к желанию срезать белорусский балкон и сделать на западном фланге санитарную зону», ― сказал Воскресенский.
В течение года стало понятно, что больше так называемым «западным партнерам» мы верить не будем, при этом, как подчеркивают лидеры России и Беларуси, мы всегда готовы к конструктивному взаимодействию, отметил Воскресенский.
«Даже на последней коллегии Минобороны глава российского государства предложил американским и европейским партнерам прекратить эти все безобразия, информационную агрессию, военную агрессию руками Украины, мы готовы в любой момент поставить точку и вернуться к нашим отношениям, но уже такими теплыми, такими доверчивыми, как были, они уже не будут», ― рассуждает собеседник Sputnik.
После того, как закончится спецоперация и санкционная война против России и Беларуси, а рано или поздно это произойдет, необходимо, чтобы все ответили за содеянное, отметил эксперт и пояснил, что он имеет ввиду.
«Если какая-нибудь Словакия поставляла бесконечно САУ SUSANNA украинским нацистам, которыми убивали русских и украинских людей, это не значит, что потом они скажут — ну извините, так вышло», ― сказал Воскресенский.